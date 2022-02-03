Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 24.63 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 5,07 gram metanfetamin, 4,54 gram eroin, 20 adet Suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İ. Ş. (55) ve F. N. Ş. (22) gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı ayrı bir operasyonda ise durdurulan otobüste seyahat eden bir yolcunun valizinde yapılan aramada ise 8 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli R.Y. (29) gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haber

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