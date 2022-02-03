Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 24.63 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 5,07 gram metanfetamin, 4,54 gram eroin, 20 adet Suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. İ. Ş. (55) ve F. N. Ş. (22) gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.