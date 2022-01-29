Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı aradı.
Araçta 113 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.Ö. (24) ve M.H.Y. (25) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Suat Öztürk - Güncel