Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:16
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.Y. ve Y.K'nin kent merkezinde uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 200 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen