Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:16
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.Y. ve Y.K'nin kent merkezinde uyuşturucu satışı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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