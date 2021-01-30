Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

30.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:50
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda B.C.C. ve Y.E'nin kentte uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakaladı.

Yapılan aramada, 5 gram metefetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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