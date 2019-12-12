Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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