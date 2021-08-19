Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, salça kutusu ve kahve poşetinde uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da, salça kutusu ve kahve poşetinde uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında E.U, A.K, S.I, Y.A. ve C.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.U'nun kullandığı otomobili takip ederek jandarma yol kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği Mişa yardımıyla araçta yapılan aramada salça kutusu ve kahve poşeti içerisinde 755 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan diğer şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 60 gram metamfetamin ele geçti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:11:49. #1.15#

title