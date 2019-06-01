Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakolu Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 5 farklı araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et