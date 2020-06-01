Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan biliye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.S gözaltına alırken, zanlının adresinde ve aracında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA