Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
18.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:36
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı, ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde durumundan şüphelenilen 3 kişinin yapılan üst aramasında 2,5 gram toz esrar bulundu.
"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA