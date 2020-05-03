Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da bir otomobilde 500 gram esrar bulundu.

Elazığ'da bir otomobilde 500 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalarda F.C'nin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu F.C. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin aracında narkotik dedektör köpeği ile yapılan arama 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA