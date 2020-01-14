Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

14.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında şüphe üzerine takibe alınan A.D, reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı sattığı sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 110, evinde ise 121 olmak üzere toplam 231 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Maddeyi satın alan bir kişinin üzerinde yapılan aramada ise 2 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Öte yandan kent genelinde son bir haftada yürütülen çalışmalarda 19 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüphelinin de gözaltına alındığı ve tutuklandığı, şüphelilerin üzerinden 158 gram toz ve kubar esrar, bir miktar metamfetamin, 4 uyuşturucu nitelikte hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA