Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 300 gram esrar ele geçirildi.

01.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:02
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

'da, ekiplerince gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 300 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yılbaşı gecesi uygulama yaptı.

Uygulamada, uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.A, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 300 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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