Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 300 gram esrar ele geçirildi.
Elazığ'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 300 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yılbaşı gecesi uygulama yaptı.
Uygulamada, uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.A, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 300 gram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.