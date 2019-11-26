Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:52
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 4 aylık çalışmanın neticesinde kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp, çakmaz gazı tüpleri ile çeşitli metaryeller ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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