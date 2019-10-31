Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2019 12:50
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Söz konusu bölge ve şüphelilerin üst aramasında 53 paket esrar ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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