Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin lastiği ve stepnesine gizlenmiş 7 kilo 440 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kovancılar ilçesinde esrar sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine H.K'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu yakalanacağını anlayan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

H.K'nin otomobilinde yapılan aramada, aracın lastiği ve stepnesine gizlenmiş 7 kilo 440 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA