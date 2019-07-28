Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı, satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında il merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.Ç'nin belirlenen iki adresine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 150 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA