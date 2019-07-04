Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yurtbaşı Beldesinde bulunan hipodromda yapılan kontrolde P blok da bulanan otelin bahçesinde çuval içinde saklanmış 369 gram esrar ve satışa hazır 36 fişek bulundu.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA