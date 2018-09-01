Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 580 gram uyuşturucu esrar maddesi ile 6 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elazığ-Pertek Karayolunda durdurdukları bir otomobil içinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 580 gram esrar maddesi ile 6 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.