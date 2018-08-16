Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu madde, tüfek ve mühimmat ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatıyla kullanımını engellemeye yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Işıkyolu köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamda bir ikamette ve arazide aramada yapan ekipler, 38 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 98 gram esrar, tüfek ve mühimmat ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.