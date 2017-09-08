Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Elazığ-Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı.



Narkotik dedektör köpeği Şimşek'in de katıldığı kontroller esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, sürücüsünün üzerinde ve aracın muhtelif bölümlerinde 1 kilo 97 gram toz, 7 kilo 78 gram kubar esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü ile yanında bulanan bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.