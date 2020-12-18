Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

18.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:02
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 71 gram metamfetamin, 965 gram kubar esrar, 53 uyuşturucu hap, 13 gram toz esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:02:31. #1.15#
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