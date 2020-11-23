Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:  3 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:  3 gözaltı

23.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:27
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:  3 gözaltı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezi ve Palu ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 89 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, tabancaya ait 9 mermi ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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