Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:16

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 6 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüphelisi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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