Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:16
ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 6 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüphelisi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA