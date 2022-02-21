Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 680 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, 2 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Tespit edilen şüpheliler, takip edilerek yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada şüphelilerin çantasında 680 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa