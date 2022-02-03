Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 24,63 gram eroin maddesi bulunurken, araç içerisindeki İ.Ş. (55) ve F.N.Ş. (22) gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak şahısların ikametinde yapılan aramada ise 1 parça halinde 5,07 gram metanfetamin maddesi, 1 parça halinde 4,54 gram eroin maddesi, 20 adet suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haber

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