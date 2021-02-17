Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

17.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:22
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı.

Otomobilde bulunan M.A. ve L.B'nin üst aramasında 12 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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