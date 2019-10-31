Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

31.10.2019 10:44

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde narkotik köpek ile arama yaptı.

Operasyonda 3 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüler U.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA