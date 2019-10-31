Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları 2 otomobilde narkotik köpek ile arama yaptı.
Operasyonda 3 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüler U.T. ve B.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.