Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.Ş'yi takibe aldı.

Aracıyla seyir halindeki S.Ş'yi jandarma kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 620 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen