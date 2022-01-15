Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin yolcu gibi bindiği araç takibe alınarak yol kontrol noktasında durduruldu.

Aramada şüphelinin çantasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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