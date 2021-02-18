Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

18.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:44
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda 46 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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