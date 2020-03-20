Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

20.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:30
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı iki farklı çalışmada belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satmaktan 5, uyuşturucu madde kullanmaktan da 8 kiyi yakalandı. Şüphelilerle birlikte 50 gram kokain, bir miktar metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi. 3 uyuşturucu taciri dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bugün de 2'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler U.G. ve S.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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