Elazığ'da uyuşturucu operasyonları
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

08.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:36
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 216 gram esrar bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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