Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

22.10.2019 19:22

Elazığ'da bir haftada düzerlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-21 Ekim'de kentte uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 kilo 700 gram esrar, 22 gram metamfetamin, bir miktar eroin ve uyuşturucu nitelikte hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 385 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı daha yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA