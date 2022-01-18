Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, şehir merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslardan uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şüpheli ve yer hakkında bilgi alan ekipler, uyuşturucu madde satışı yapan şahsın G.O. (31) olduğunu belirledi. Şüpheli, iş yerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, G.O.'nun iş yerinde yaptığı aramada 262 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüphelilerden G.O. bugün adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilere ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli yakalandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haber

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