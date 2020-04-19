Elazığ'da uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin iç lambası ve stepne altında ele geçirilen 1 kilogram esrarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin iç lambası ve stepne altında ele geçirilen 1 kilogram esrarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktasında yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araçta yapılan aramada Narkotik köpeği Nina bagaj ve iç kısmına tepki verdi.Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında stepne tekerin altında ve iç aydınlatma lambasının arka kısmanda toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA