Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

18.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:57
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı şok uygulamalarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı şok uygulamalarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Yapılan uygulamalarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.

Öteyandan uyuşturucu kullandığı belirlenen 55 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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