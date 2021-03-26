Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler U.A.(28) ve Z.Y.'nin (28) uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, üst aramasında kıyafetlerine gizlenmiş 125 gram toz esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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