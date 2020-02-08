Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

08.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:28

Elazığ'da güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 520 gram toz,reçine ve kubar esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpehil M.T.S'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler şahsı Elazığ girişinde takibe alıp operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalandı, araçta yapılan aramada ise 2 kilo 400 gram kubar, 110 gram toz, 10 gram reçine olmak üzere toplam 2 kilo 520 gram esrar ele geçirdi.



Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA