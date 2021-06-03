Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele : 1 gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekipleri bir evin bahçesinde hint keneviri ele geçirdi,bir kişiyi gözaltına aldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekipleri bir evin bahçesinde hint keneviri ele geçirdi,bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre,İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Polis çalışmasında Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde hint keneviri olduğu yönünde bilgi aldı.Bunun üzerine tespit edilen evin bahçesine baskın yapıldı.

Baskında evin bahçesinde 24 adet kök Hint Keneviri ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli O.A gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı