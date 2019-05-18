Elazığ'da Uygulama

Elazığ'da düzenlenen kumar uygulamasında, 5 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala diye tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane, dernek ya da kooperatif adı altında işletilen yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla çalışma yaptı.



Çalışma kapsamında kent merkezindeki 45 iş yeri kontrol edilerek, 530 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.



Denetimlerin sonucunda 4'ü yoklama kaçağı, biri de hakkında "cebir, tehdit ve hürriyeti yoksun kılma" suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Şahısların üst aramasında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA