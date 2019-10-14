Elazığ'da usulsüz avlanan 1 şahıs yakalandı

14.10.2019 16:32

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, usulsüz olarak avlanan 1 şahsı yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin gece yaptığı çalışmada canlı hayvan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz kullanan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın tüfeğine ve diğer tespit edilen malzemeler ile bıldırcınlara el konuldu.



Yakalanan şahıs hakkında para cezası uygulandığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA