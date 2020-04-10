Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor - Haberler
Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Güncel

Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladıÇin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs...

10.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:42
Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor

Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından seri şekilde üretilen siperlikler, hem kentte hemde bölge illere gönderilerek korona virüsüne karşı başta sağlıkçılar olmak üzere sahada çalışan bir çok görevli personeli korumaya başladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle FÜ Mekatronik Bölümün öğretim üyeleri, öğrencilerinde desteğiyle sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı. Rektör, Kutbeddin Demirdağ'ın da desteğiyle iki ekip halinde günlük ortalama bin 500 tane siperlik maske üretimi yapan ekip, bunları Elazığ'da bulunan hastane, sağlık ocakları ve acil servislere ulaştırırken, çevre illere de göndermeye başladı. Elazığ'ın dışında ilk bin adet siperlik ise Malatya'ya ya gönderilirken, taleplere göre diğer illere de gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Siperli maske ürettiklerini belirten FÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Yakut, "Bu zor günümüzde bizim için çalışan sağlık personellerine bir nebze katkımız olsun diye böyle bir faaliyete başladık. Üniversitemizin yönetiminden gelen bir çağrı neticesinde bizde ne katabiliriz nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken Rektörümüz Kutbeddin Demirdağ bize böyle bir fırsat sundu. 2-3 gündür bu faaliyetlerimiz yürütüyoruz. Bu işi yapmaya yeltendiğimizde ilk etapta 3 boyutlu yazıcılarla nasıl destek sunabiliriz diye düşündük çünkü mekatronik mühendisliği bölümünün alanına giriyor. Fakat bir maskenin üretimi 2 veya 3 saat alıyordu. Oysaki taleplere baktığımızda çok acil olarak binlerce maske talep edildiği için bunun daha hızlı ve seri bir şekilde üretilmesi gerektiğini gördük. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcılardan vazgeçtik. Şuanda bizim bölüm personelleri, öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknik elemanlarımızla birlikte kendimizce hızlı üretim planı geliştirdik. 2 gün de 860 adet ürettik ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanemize teslim ettik" dedi.

"Bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz"

Bin 500 adet maske üreterek kapasiteyi arttırdıklarını da dile getiren Yakut, "Bugün ürettiğimiz maskeleri dağıtıma yönlendireceğiz. Bunlardan bin tanesini Malatya'dan gelen doktor hocamıza teslim edeceğiz. Sadece Elazığ değil aynı zamanda bölgeyi besleyecek şekilde çalışıyoruz. Bunun dışında Elazığ Şehir Hastanesine, aile hekimliklerine, acil servislere ve acil talep edilen neresi varsa oraya dağıtımlarımızı yapıyoruz. Burada bir ekip değiliz iki grup halinde çalışıyoruz. Mekatronik bölümümüzde çalışırken ikinci grubumuz ise Elazığ Organize Sanayisinde bulunan inovasyon merkezimizde aynı faaliyetlerini yürütmekteler. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Gönüllü olarak bu işe el attıktan sonra herkes bir şekilde katkısını sunuyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya çerçevesinde farklı yollardan veya farklı yöntemlerle herkes bir şekilde katkısını sunabilir. Bizde bu yöntem ve faaliyetle katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'ya bin adet ücretsiz gönderildi

Korona virüsünden dolayı neler yapabiliriz diye düşündüklerini ifade eden Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Başkanı İnan Orhan, "Sağlıkçı arkadaşlarımız yüz siperliği denilen ve koruyan bir maskenin ihtiyaç olduğunu ve şuan da temin edemediklerini söylediler. Bizde dernek bünyesindeki arkadaşlarımızdan ücret toplayarak sağlık çalışanlarına siperlik temin etmek için yola çıktık. Dernek üyelerimizden birisi Fırat Üniversitesinde yapıldığını ilettiler.Bize bin tane ücretsiz olarak yaptılar ve temin ettiler. Öncelikle bunları hastanelere ve personellere vereceğiz. Bunları sadece hastanelere de dağıtılacak olarak görmemek gerekiyor gerekirse market çalışanları, petrol ofisinde çalışanlarına da verilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız önemli ama bire bir insanlarla muhatap olan kişilerin daha az hasta olması sağlıkçılar içinde bir avantaj olacaktır. Biz ne kadar az rahatsızlanırsak sağlık çalışanlarının yükünü biraz daha hafifletmiş olacağız"diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Haluk Levent Levent Dörter Ekrem İmamoğlu
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: Elazığ'da üretilen siperlikler, bölge illere de gönderiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:17:06. #1.15#
title