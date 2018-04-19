Elazığ'da Üreticilere Organik Kovan Dağıtıldı

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Elazığ'ın Keban ve Karakoçan i·lçelerinde arıcılık yapan 40 üreticiye organik kovan dağıtıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arıcılıkta dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi.



Elazığ'ın coğrafi koşulları, iklimi ve bitki florası zenginliği ile arıcılık için oldukça elverişli olduğunu dile getiren Karahan, şöyle konuştu:

"Bu özellikleri dikkate alındığında arıcılarımızın klasik arıcılıktan katma değeri yüksek organik arıcılığa yönelmesi gerekir. Elazığ il ve ilçelerine bağlı köylerde organik tarımın geliştirilmesine yönelik organik bal üretiminin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı sağlayarak istihdam yaratmayı amaçlıyoruz."

Bugüne kadar arıcılara bin 480 organik kovan dağıttıklarını belirten Karahan, her arıcıya arıcılıkta kullanılmak üzere maske, eldiven, körük ve el demiri dağıtımı yapılacağını kaydetti.