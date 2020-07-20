Elazığ'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
20.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:58
Elazığ'ın Keban ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İlyas Temur (70) yönetimindeki 23 DV 214 plakalı otomobil, Göldere köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü Temur ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA