Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
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Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da keklik avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güneyçayır Köyü mevkisinde keklik avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada canlı mühre olarak kullanılan 4 kınalı keklikle avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin lira ceza uygulandı.

4 keklik doğaya salındı.

Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Tuzakla keklik avlayan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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