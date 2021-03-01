Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı

01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:58

Elazığ'da, tuzaklarla canlı keklik avlamaya giden 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da, tuzaklarla canlı keklik avlamaya giden 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Hankendi köyü kırsalına tuzakla canlı keklik avlamaya gidildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, araçlarıyla Hankendi jandarma kontrol noktasını geçmek için ara yolları kullandığı tespit edilen şüpheliler V.B, F.D. ve Z.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 8 kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler ve tuzaklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı
Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı
Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı
Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:58:27. #1.16#
title