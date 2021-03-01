Tuzak malzemesiyle keklik avlamaya giden 3 kişi yakalandı

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Elazığ'da, tuzaklarla canlı keklik avlamaya giden 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Hankendi köyü kırsalına tuzakla canlı keklik avlamaya gidildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, araçlarıyla Hankendi jandarma kontrol noktasını geçmek için ara yolları kullandığı tespit edilen şüpheliler V.B, F.D. ve Z.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, keklik avında canlı mühre olarak kullanılan 8 kınalı keklik ile canlı keklik avlamakta kullanılan tuzak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler ve tuzaklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen