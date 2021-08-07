Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı
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Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası'nın Elazığ ayağı 96 sporcu ile bugün başladı.

Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı

ELAZIĞ - Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası'nın Elazığ ayağı 96 sporcu ile bugün başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası başladı. Turnuvaya Elazığ'dan 15 yaş kategorisinden 96 sporcu katıldı. Elazığ Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuva sonunda, turnuvaya devamlılık gösteren ve derece elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Turnuva hakkında bilgi veren TSF Elazığ Temsilcisi Yardımcısı Oğuzhan Deniz, "Küçükler ve yıldızlar il birinciliği yapılıyor. Burada Elazığ ayağı gerçekleştiriliyor. Dereceye giren ve turnuvaya katılan öğrencilerimiz Türkiye Şampiyonasın kayılmaya hak kazanıyorlar. 96 sporcu kayıt yaptı. Turnuva 2 gün sürecek. 6 tur üzerinden oynanacak. Cumartesi ve pazar olacak. Pandemi yüzünden velilerimizi dışarıda bekletiyoruz. Salonumuz oldukça geniş. Güzel bir turnuva olmasını diliyoruz. Tüm öğrencilerimize keyifli maçlar diliyoruz" dedi.

Satranç turnuvasına geldiğini aktaran Muhammet Zülfü (11), "Çalışıp hazırlanıp geldim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazanmayı umuyorum ve heyecanlıyım. Küçüklüğümden bu güne kadar oynuyorum. Elazığ'a taşınınca turnuvalara katılmaya başladım. Satranç turnuvalarına gittim. Böylelikle daha iyi oynamaya başladım. İki tana de madalya kazandım" diye konuştu.

Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı
Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı
Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı
Elazığ'da 'Türkiye Yıldızlar ve Çocuklar Satranç Turnuvası' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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