Elazığ'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
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Elazığ'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

17.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:00
Elazığ'da Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Şubesince öğretmen evi önünde kurulan kan alma aracında gerçekleştirilen programda, İmam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek kan verdi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada, Kovid-19 döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay'a kan bağışı desteği vermek istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu dile getiren Gürtürk, şunları kaydetti:

"İyilik kanımızda var' sloganı ile buraya toplandık. Bu süreçte özellikle ihtiyacın yoğun olduğu bu zamanda kan ve plazmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza katkı ve destek sunmak için buradayız. Bugün burada kanımızı vereceğiz. İnşallah hasta olanlara şifa olur. Özellikle bu zamanda maske mesafe, temizlik kurallarına uyarak bu salgından tez zamanda kurtulmamız gerekiyor. Onun için kuralara en üst seviyede uymamamız gerekiyor."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Osman Cem Karahüseyinoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da bu kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Karahüseyinoğlu, "Şu anda 81 ilde genel merkezimizin önderliğinde Bu kan bağışın katkıda bulunuyoruz. Yaşadığımız salgın dolayısıyla Kızılay'ın kan stokları tükeniyor. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kime kan lazımsa ana kan ulaştıran zor durumda bırakmayan Kızılay'a teşekkür ediyorum. ve destek veriyoruz. Bu kan bağışını sağlıklı her bireyin 3 ayda bir gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz de bunu tavsiye edip bu tavsiyeye uyuyoruz."diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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