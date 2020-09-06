Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da yük treninin çarptığı traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
06.09.2020 01:39 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:42

Elazığ'da yük treninin çarptığı traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'dan Diyarbakır yönüne giden yük treni, dün, merkez Hankendi köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte tarladan dönen Sedat Gür'ün kullandığı plakasız traktöre çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Gür, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gür'ün cenazesi Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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