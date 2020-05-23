Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü ELAZIĞ'da, tren sürüye çarptı.

ELAZIĞ'da, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü.

Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdiElazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA